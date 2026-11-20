Аутор:Огњен Матавуљ
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Тужилаштво БиХ затражило је одређивање једномјесечног притвора Божидару Додеровићу (34) званом Божо из Никшића и Анелу Кокићу (23) званом Кока из Сарајева осумњиченима за кријумчарење 50 килограма марихуане.
Додеровић и Кокић ухапшени су 18. новембра у оквиру акције ”Транспортер” коју је у Сарајеву спровела Федерална управа полиције. Обојица су ”пали” приликом примопредаје око 50 килограма марихуане која је била сакривена у камиону ”Ман”.
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Ухваћени на дјелу: ”Транспортер” одузео 50 килограма марихуане
”Притвор је предложен због опасности од бјекства осумњичених, као и опасности да би боравком на слободи могли ометати истрагу, прикривати доказе, те вршити утицај на свједоке или саучеснике”, саопштило је Тужилаштво БиХ.
Обојици се на терет ставља да су починили кривично дјело неовлаштен промет дрогом.
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