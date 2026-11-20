Саобраћајна незгода догодила се код ауто-школе „Волан“ у Бањалуци, због чега је саобраћај на овој дионици успорен.

Како јављају возачи, проходна је само једна саобраћајна трака, а на транзиту се већ стварају гужве. Возачима се савјетује додатни опрез и стрпљење приликом проласка овом дионицом. Информација о насталој штети као и о повријеђенима за сада нема.

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