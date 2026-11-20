Фото: АТВ

Испред Основне школе "Петар Кочић" у Новој Тополи код Градишке дошло је до саобраћајне незгоде у којој је повријеђена малољетна дјевојчица.

Незгода се догодила око 13.30 часова на пјешачком прелазу на дијелу магистралног пута Градишка – Бањалука. Како сазнаје АТВ, ради се о лакшим повредама. Хроника Саобраћајна незгода код "Волана", стварају се гужве Увиђај на мјесту несрећа извршила је саобраћајна полиција ПУ Градишка.

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