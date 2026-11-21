Аутор:АТВ редакција
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Горану Хубијару (52) из Брчког одређен је једномјесечни притвор због постојања основане сумње да је извршио квалификовани облик кривичног дјела “Разбојништво”.
На приједлог Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ, Основни суд Брчко дистрикта БиХ одредио је притвор Хубијару због опасности од његовог бјекства и постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да би, уколико буде боравио на слободи, могао поновити кривично дјело. За то кривично дјело се може изрећи казна затвора три године или тежа казна.
Подсјетимо, у вечерњим сатима дана 17. новембра 2026. године у мјесту Боће код Католичке цркве и жупног двора догодио се напад на католичког свештеника дон Филипа Маршића, када је маскирани нападач, тражећи новац од свештеника, више пута га убо ножем у предјелу прса и руку, усљед чега је задобио тешке тјелесне повреде и збринут је у ЈЗУ "Здравствени центар" Брчко.
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У оперативној акцији која је услиједила, Полиција Брчко дистрикта БиХ је под надзором Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ у року мањем од 48 сати од извршења кривичног дјела успјела идентификовати ухапсити особу за коју постоји основана сумња да је учинила ово тешко кривично дјело.
Претресом просторија које је користио осумњичени Горан Хубијар пронађени су предмети који потичу из овог кривичног дјела и одјећа с траговима који својим изгледом асоцирају на крв.
У току криминалистичке обраде осумњичени Горан Хубијар је у присуству свог браниоца у цијелости признао извршење предметног кривичног дјела, те учинио доступним и друге важне доказе који потврђују учињење овог кривичног дјела.
У даљем току поступка, Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ ће у сарадњи са Полицијом Брчко дистрикта наставити подузимати све законом прописане истражне мјере и радње у циљу утврђивања свих важних чињеница и прикупљања довољног броја доказа за даље кривичноправно процесуирање одговорног лица.
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