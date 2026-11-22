Аутор:АТВ редакција
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Турски држављанин А.Е. (48) ухапшен је по Интерполовој потјерници у акцији МУП-а Кантона Полиција МУП-а Кантона Сарајево и Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ.
Из МУП-а КС наводе да Интерпол Анкара ухапшеног потражује због трговине дрогом.
Он ће данас бити предат надлежном судији Суда Босне и Херцеговине.
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