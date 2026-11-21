Аутор:АТВ редакција
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Вечерас око 20 часова на магистралном путу МИ-101, у мјесту Маховљани, догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовали путничко возило и пјешак.
Према сазнањима АТВ-а, у овој стравичној несрећи живот је изгубио мушкарац.
На овој дионици магистралног пута на снази је потпуна обустава саобраћаја, а возила се преусмјеравају на алтернативне правце.
Хроника
Трагедија у Маховљанима: Страдао пјешак
У току је вршење увиђаја којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, након чега ће бити познато више детаља о свим околностима ове трагедије.
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