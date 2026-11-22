Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Три особе, међу којима је и дијете од 12 година, смртно су стрададе у пожару који је избио у кући у граду на западу Пољске, објавила је пољска новинска агенција (ПАП).
Портпарол локалне ватрогасне службе Гжегож Михалак рекао је да су, поред дјетета, страли 59-годишња жена и 63-годишњи мушкарац.
Ватрогасци су примили позив око 1.00 час прошле ноћи и изласком на лице мјеста затекли су кућу у пламену.
Хроника
Погинуо пјешак у Маховљанима: Огласило се тужилаштво о трагедији
Михалак је рекао да су густ дим и врућина спријечили ватрогасце да уђу у кућу да би евакуисали станаре, преноси Срна.
Акција гашења пожара трајала је око четири и по часа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму