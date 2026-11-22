Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа се догодила у Пријепољској улици, у насељу Пашино Брдо у Сјеници. У несрећи је погинуо мушкарац из Сјенице.
Како "Санџак Данас" незванично сазнаје, страдали мушкарац је покушавао да се укључи у саобраћај када је дошло до судара с другим аутомобилом, којим је управљао А. М. из Новог Пазара.
Према истим информацијама, страдали је од задобијених повреда изгубио живот на лицу мјеста.
Тачан слијед догађаја, брзина кретања возила и друге околности које су довеле до трагичног исхода још нису званично потврђени.
Фотографије које је раније објавио "Санџак Данас" приказују готово потпуно уништен аутомобил, с озбиљно деформисаном каросеријом и дијеловима возила разбацаним поред коловоза.
На мјесту догађаја забиљежено је присуство возила Хитне помоћи, док су се око уништеног аутомобила након несреће окупили грађани.
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