Возач "Аудија" ужичких регистарских ознака снимљен је данас у мјесту Бела Земља код Ужица како претиче друго возило, и то преко дупле пуне линије.

Возач аутомобила марке "Ауди" не само да је прекршио саобраћајне прописе већ је и озбиљно угрозио безбједност свих учесника у саобраћају.

Све се догодило на дионици пута на којој је ограничење брзине 50 километара на час, док се из супротног смјера кретала колона возила, због чега је дошло до такозваних "маказица".

Већа трагедија избјегнута је само пуком срећом!

У Србији је за претицање преко пуне линије прописана новчана казна од 15.000 до 30.000 динара, уз шест казнених поена и забрану управљања возилом од најмање три мјесеца или казну затвора до 30 дана, пише Рина.

Снимак је објављен на Инстаграму, али је убрзо из непознатих разлога уклоњен.