Аутор:АТВ редакција
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Метеоролог Ђорђе Ђурић најавио је да нам недјеља доноси опроштај од блажих температура, уз температуре који ће достићи и 16 степени, док ће на сјеверу Србије бити осјетно свјежије, Војводини се очекује испод 10 степени.
"Јутро ће бити сунчано и ведро, али се већ током дана спрема промјена времена и постепено наоблачење", каже Ђурић за "Телеграф".
Крајем дана и увече стижу киша и локални пљускови. Током ноћи падавине ће се појачати, нарочито на сјеверу, док ће на планинама западне и југозападне Србије почети да пада снијег.
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Понедјељак доноси кишу, снијег на планинама и пад температуре
Почетак радне недјеље обиљежиће кишовито вријеме у већем дијелу Србије, док се у вишим и планинским крајевима очекује сњежни покривач. Највиша дневна температура кретаће се од 5 степени на сјеверу и западу и у Београду, па до 15 степени на југоистоку. Током поподнева са сјевера следи разведравање.
Са сјевера, преко Панонске низије, очекује се спуштање осјетно хладније ваздушне масе који ће захватити и југ Србије.
У уторак нас очекује ведро вријеме, али и јутарњи мраз. Дневне вриједности биће знатно ниже, од 3 до 7 степени, а у главном граду око 5.
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Сриједа ујутру биће нарочито хладна, уз јак мраз. На Пештеру и вишим планинама, попут Копаоника, температура ће се спустити и до -11 степени, док ће у градовима и нижим предјелима бити и до -7, чак и до -8 степени. Током дана очекује се наоблачење, уз јачање југоисточног вјетра и максималне температуре између 3 и 8 степени.
Током ноћи ка четвртку стиже ново наоблачење са кишом, док ће на планинама падати снијег. У раним јутарњим сатима снијег се понегдје може забиљежити и у нижим крајевима западне и источне Србије, као и на сјеверу Војводине.
У четвртак и петак вријеме ће бити вјетровито и тмурно, уз повремено олујне ударе кошаве. Очекују се киша и хладноћа, а на планинама и снијег. Због облачности, јутарњи и ноћни сати биће блажи него средином седмице, па се мраз у тим данима не очекује, иако ће током дана бити врло хладно.
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