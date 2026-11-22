Аутор:АТВ редакција
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Док многи мушкарци нерадо разговарају о величини свог полног органа, Мајкл Филипс одлучио је да јавно проговори о теми која му је годинама представљала извор непријатности.
Његов полни орган, како сам наводи, краћи је од 2,5 центиметара.
Иако је свјестан да би та чињеница могла да изазове подсмијех, одлучио је да своје искуство подијели како би помогао другим мушкарцима који се суочавају са сличним проблемима.
Мајкл је још током одрастања примијетио да се његово тијело разликује од тијела других дјечака.
У почетку је вјеровао да се само спорије развија и да ће се током пубертета све промијенити. Међутим, очекивани раст никада није услиједио. Признаје да му ни данас није лако да у потпуности прихвати своје стање.
Дуго је покушавао да о томе не размишља, а хумор му је постао начин да прикрије несигурност. У једном тренутку чак се нашалио да би могао да заврши у Гинисовој књизи рекорда због величине свог пениса. Касније је почео озбиљније да размишља о томе да своју причу искористи за подизање свијести о микропенису.
Ипак, не постоји потврда да Мајкл заиста има најмањи пенис на свијету, већ је ријеч о његовој личној претпоставци.
Један догађај из школских дана оставио је посебно дубок траг на Мајклово самопоуздање. Након што је једна дјевојка видјела његове гениталије, суочио се са исмијавањем.
То искуство утицало је на његов однос према интимности и учинило да годинама избјегава романтичне везе.
Иако сматра да постоје жене које би га прихватиле таквог какав јесте, признаје да му је само размишљање о објашњавању сопственог стања често представљало превелики емоционални терет. Због тога је у многим ситуацијама бирао да остане сам.
Највећи проблем за њега није само величина пениса, већ страх од одбацивања, неразумијевања и предрасуда. Посебно га погађа то што се мушка привлачност у друштву често повезује са величином полног органа, иако она сама по себи не одређује нечију вриједност нити квалитет интимног односа.
Микропенис је медицинско стање код којег је дужина пениса значајно мања од очекиване за одређени узраст, уз иначе нормално формирану анатомску структуру. Код одраслих мушкараца дијагноза се поставља на основу правилно измјерене дужине пениса у истегнутом стању, а не само на основу његовог изгледа у опуштеном положају.
У медицинској литератури често се као оријентациона граница наводи приближно 7 до 7,5 центиметара, мада се дијагностички критеријуми могу разликовати. Микропенис може да буде повезан са хормонским поремећајима током развоја, укључујући недовољно дјеловање тестостерона у одређеним фазама. У појединим случајевима рано откривање и одговарајуће хормонско лијечење могу да утичу на развој, због чега је правовремена медицинска процјена важна. Ипак, величина пениса не одређује аутоматски сексуалну функцију, плодност или могућност остваривања квалитетне партнерске везе.
Иако признаје да још ради на прихватању сопственог тијела, Мајкл се нада да ће његова прича помоћи другима да схвате да величина полног органа не одређује њихову вриједност, нити могућност да буду вољени, наводи ЖенаБлиц.
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