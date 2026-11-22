Аутор:АТВ редакција
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Београдски кувар и шеф кухиње Драган Цветковић, који је годинама био дио гастрономске сцене пријестонице, сахрањен је у суботу, 21. новембра, након што је изгубио живот у тешкој саобраћајној несрећи на Жабљаку, у Црној Гори.
"Цветковић је током каријере радио као шеф кухиње у познатим београдским ресторанима гдје је градио препознатљив кулинарски израз, ослањајући се на домаћу гастрономију и традиционалне укусе. Његов рад препознат је и ван угоститељских кругова, па га је гастрономски водич Гол ен Милеј прогласио Шефом традиције за 2023. годину", пише у једној објави на друштвеним мрежама.
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Како се даље наводи, након вишегодишњег рада у ресторанима, покренуо је сопствени ресторан, у којем је такође обављао функцију шефа кухиње и наставио да развија своју гастрономску причу.
"Колеге и пријатељи памтиће га не само по професионалном раду већ и по дружељубивости, љубави према окупљањима и кафанском животу. Био је дио београдског угоститељског круга, а иза себе је оставио бројне колеге, пријатеље и сина", пише у објави.
Цветковић је погинуо у саобраћајној несрећи која се догодила у мјесту Алуга, на путу Жабљак - Тара.
Из Управе полиције "Вијестима" је речено да је до незгоде дошло око девет сати, када су се сударили аутобус и аутомобил страних регистарских ознака.
У несрећи је смртно страдао мушкарац који је био у аутомобилу.
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