Аутор:АТВ редакција
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Шеф посланичке групе "Србија побеђује" Александар Вучић изјавио је јуче да је у садашњим условима бесмислено учешће на предсједничким изборима.
Додао је да ће, уколико СНС буде учествовао на овим изборима, то бити мимо његове воље.
Вучић је рекао да ће владајућа већина пронаћи неких "10 малих сателита" како би дали легитимитет предсједничким изборима.
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Александар Вучић је указао да се од избора одржаних 25. октобра гомила много проблема. Додао је да Национална служба за запошљавање добија све више упита, а да владајућа већина неће скоро састављати владу.
"Имаће сада туче и свађе око тога ко ће да им буде предсједник Републике, а онда да ли ће опет да буде то црногорско крило, као што је црногорско крило побиједило у Скупштини. Ако им побиједи крило које је блиско Милу Ђукановићу и сепаратистичким круговима у Црној Гори, које представља Саичић, или ће да кандидују Катарину Шћепановић, наставницу из средње школе", рекао је Вучић
Додао је да ће неко ипак морати да држи дефицит на нивоу до три одсто и да стопу јавног дуга не повећа преко 45 одсто.
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"То су важне ствари. Да ли ће успјети или не, то ћемо да видимо", рекао је Вучић.
Говорећи о људима који су му након избора окренули леђа и напустили странку, казао је да се сада осјећа ослобођено. Студентску листу, како је оцијенио, на окупу држи једино страх од онога што говори и ради и могућности да дође до промјене власти.
"Ту сам да примим прве ударце, а послије да видимо колико ће неки млађи послије Скупштине да преузимају више одговорности", рекао је Вучић.
Истакао је да све више страних медија и новинара показује заинтересованост за стање у медијима у Србији и судбину "Информера". На питање да ли је видио текст британског "Телеграфа" под насловом "Слобода медија није само за либерале", одговорио је да га је прочитао.
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"Добро је да је британски 'Телеграф' показао заинтересованост и за судбину 'Информера' и уопште за слободу штампе, слободу изражавања, слободу јавне ријечи у Србији. То што се догађа са 'Информером', то је нешто што никада нисам видио у свом животу. Да организујете, како они то кажу, 'испитни поступак' или тако некако, а у ствари суђење гдје ти је и тужилац и судија исти: кадија те тужи, кадија ти суди", рекао је Вучић, преноси "Блиц".
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