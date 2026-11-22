Аутор:АТВ редакција
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Консултације предсједника Републике Српске Саве Минића о избору мандатара настављене су данас у Бањалуци са представницима СПС-а.
Делегацију СПС-а у Палати Републике предводи предсједник СПС-а Горан Селак.
Након СПС-а, предвиђене су консултације и са представницима Социјалистичке партије, ДЕМОС-а и НДП-а, затим ДНС-а и НПС-а, Уједињене Српске, те СНСД-а.
Предсједник Републике Српске ће у 12.00 часова саопштити ко ће бити мандатар за састав нове Владе Републике Српске.
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