Аутор:Бојан Носовић
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Западни крак балканске мигрантске руте која пролази кроз БиХ је и даље активан. Оно што је очигледно миграната је све мање али ризик постоји.
Чувари границе из Јединице у Требињу у претходном периоду поднијели су шест извјештаја за КД кријумчарење миграната, АТВ прича командир Јединице.
"Тај безбједносни ризик и даље је по свим стратешким документима у процијени организованог криминала и у процијени безбиједности па тако и у анализама ризика Граничне полиције оцијењен као висок и и даље преставља један од приоритета у раду ГП. Има ли их у овом периоду? Њих константно има, појављују се", казао је командир Јединице ГП Требиње Бојан Турањанин.
Појављују се и даље од граничног појаса. Ове године у Херцеговини је полиција имала посла са тридесетак незваних гостију. Прије неколико година их је било много више кажу за АТВ из ПУ Требиње. Мање је и проблема.
"У последњих пет година једно је кривично дјело урађено на штету миграната а ријеч је о кријумчарењу људи а једно КД су извршили мигранти и то је Оштећење и одузимање туђе ствари", истакао је портпарол ПУ Требиње Јована Цвијетић.
"Полицијски службеници имају константну комуникацију са припадницима ГП и имамо заједнички циљ да заштитимо све грађане и спријечимо криминал и доток криминала на подручје наше управе и Републике Српске", казао је начелник ПУ Требиње Синиша Лакета.
Граничарима на југу Српске није лако.
Да би успјешно сачували 220 километара захтјевне државне границе, Јединици Граничне полиције у Требињу треба још око 80 службеника.
"Ми смо тренутно на неких око 57% попуњености Јединице с тим што овдје имамо испомоћ Фронтекса, 20 полицијских службеника Фронтекса је овдје у Требињу", истакао је командир Јединице ГП Требиње Бојан Турањанин.
И странци су се увјерили у тежак херцеговачки терен али и лоше услове на пограничним прелазима и велике гужве на оним међународним. Све је то у фази рјешавања каже Турањанин.
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