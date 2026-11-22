Аутор:АТВ редакција
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Лионел Меси нашао се у центру велике контроверзе у ноћи између суботе и недјеље, пошто је у завршници првог полувремена утакмице против Колумбус Круа изгубио живце и бацио лопту право у главу противничког фудбалера.
Интер Мајами је на крају доживио тежак пораз од 3:0 и сада се налази на ивици елиминације из плеј-офа МЛС лиге.
Инцидент се догодио непосредно пред одлазак на одмор, када је Аргентинац снажно бацио лопту из аута у лице нападача Колумбуса Гонзала Тапије.
Судија Ален Чепмен показао је жуте картоне обојици фудбалера, али је његова одлука изазвала незадовољство на клупи домаћина.
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Тренер Колумбуса Лорен Куртоа сматра да је Меси морао да буде искључен. Судија Чепмен накнадно је објаснио своју одлуку, истичући да интензитет ударца није био довољан за директно искључење.
"Употријебљена сила била је занемарљива и прекршај није достигао ниво насилничког понашања", објаснио је арбитар.
Мајами је већ имао играча мање када се догодио инцидент, а Колумбус је водио са 1:0 захваљујући голу Тапије из пенала.
У наставку је уследио потпуни дебакл актуелног шампиона. Таха Хабрун је убрзо удвостручио предност, а Тапија својим другим поготком поставио коначних 3:0.
Колумбус сада има прилику да већ наредног петка, пред својим навијачима у Охају, заврши посао и елиминише Месија и друштво. Серија се игра на двије побједе, па Интер Мајами нема право на нови кикс.
Lionel Messi takes a throw-in off Gonzalo Tapia's face https://t.co/jX3tTuojHe— Tom Bogert (@tombogert) November 22, 2026
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