Аутор:АТВ редакција
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Само неколико тренутака након великог славља са Боком Јуниорс, Леандро Паредес је шокирао свијет када се изненада срушио током телевизијског интервјуа.
Некадашњи везиста Пари Сен Жермена, Роме и Јувентуса имао је проблема због велике врућине и високе влажности ваздуха у колумбијској Баранкиљи, гдје је његов тим савладао бразилски Атлетико Минеиро резултатом 2:0 и освојио Копа Судамерикану.
Фудбал
Бока Јуниорс освојила Копа Судамерикана
Паредес је током другог полувремена морао да напусти игру, а проблеми су се наставили и након посљедњег судијског звиждука. Док је давао изјаву за телевизију, аргентински фудбалер изненада се срушио, а новинар који је разговарао са њим покушао је да га задржи и ублажи пад.
Срећом, након указане помоћи, Паредес је дошао себи, успио да устане и самостално оде до свлачионице, гдје се придружио саиграчима у прослави освојеног трофеја.
🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports
Afortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB— Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026
Колико је ситуација била озбиљна у тим тренуцима, показује и чињеница да је фудбалер морао да добије медицинску помоћ на лицу мјеста. Ипак, касније се огласио и умирио забринуте навијаче.
"Хвала свима на порукама. Била је у питању само вртоглавица", написао је Паредес на Инстаграму.
Велика врућина била је једна од главних тема и прије утакмице. У Баранкиљи се очекивала температура од чак 32 степена Целзијуса, уз влажност ваздуха од око 80 одсто, што је представљало додатни напор за фудбалере.
Тренер Боке Јуниорс Родолфо Аруабарена открио је да је примијетио да Паредес има проблема још током првог полувремена.
"Пред крај првог полувремена осјетио је вртоглавицу. Било му је мало боље током паузе, али послије десет минута другог полувремена могло је да се види да се мучи", објаснио је тренер, преноси "Телеграф".
Паредес је поникао у Боки Јуниорс, из које је 2015. године отишао у Европу. Током каријере наступао је за Пари Сен Жермен, Рому и Јувентус, а са репрезентацијом Аргентине освојио је Свјетско првенство.
За Боку је овај тријумф имао и посебну историјску тежину. Аргентински великан прекинуо је 18-годишњи чекање на међународни трофеј, а освајањем 19. међународног пехара постао је најтрофејнији јужноамерички клуб од 1960. године.
Тако је на вјечној листи претекао великог ривала Индепендијенте, који иза себе има 18 међународних трофеја.
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