Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Боке Јуниорс освојили су Копа Судамерикану, пошто су у финалу одиграном у колумбијској Баранкиљи савладали бразилски Атлетико Минеиро резултатом 2:0.
Аргентински великан тако је стигао до првог међународног трофеја још од 2008. године, односно првог великог континенталног пехара послије тријумфа у Копа Либертадоресу 2007.
Јунаци побједе били су Сантијаго Аскасибар и Мигел Мерентијел, који су головима у 16. и 48. минуту донијели велико славље плаво-жутима.
Бока је од почетка показала да жели трофеј, а већ у трећем минуту Мерентијел је пропустио невјероватну прилику. Послије грешке голмана Еверсона нашао се пред празним голом, али је погодио пречку.
Аргентински тим није одустајао од напада, па је у 12. минуту Аскасибар затресао мрежу, али је погодак поништен због офсајда.
Ипак, само неколико минута касније није било спаса за Бразилце. Томас Аранда је шутирао, лопта се одбила до Аскасибара, који је прецизним ударцем савладао Еверсона и донио предност Боки.
Атлетико Минеиро није успијевао да пронађе одговор на организовану игру аргентинског састава, а питање побједника практично је ријешено почетком другог полувремена.
У 48. минуту Себастијан Виља је асистирао Мерентијелу, који се искупио за велики промашај са почетка утакмице и поставио коначних 2:0.
До краја сусрета Бока је сачувала предност и стигла до трећег трофеја Копа Судамерикане у клупској историји, чиме је постала рекордер такмичења.
Посебан значај овај успјех има за предсједника клуба Хуана Романа Рикелмеа, који је као фудбалер предводио Боку до посљедње титуле у Копа Либертадоресу 2007. године.
Велико славље приредили су и навијачи аргентинског великана, којих је неколико десетина хиљада допутовало у Колумбију како би подржало свој клуб.
Освајање континенталног трофеја представља наставак изузетног новембра за Боку, која је само двије недјеље раније постала шампион Аргентине.
Екипа коју предводи Родолфо Аруабарена сада ће имати прилику да наредне године наступи у Копа Либертадоресу и покуша да освоји седму титулу у најпрестижнијем јужноамеричком клупском такмичењу.
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