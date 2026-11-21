Аутор:АТВ редакција
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Најталентованији фудбалер Премијер лиге БиХ Матеј Декет постигао је прекрасан гол за вођство Борца на стадиону Грбавица против Жељезничара са 1:0.
Борчев бисер је потегао са велике дистанце те погодио мрежу иза гола Тарика Абдулаховића.
Ово је један од најатрактивнијих голова ове сезоне у Премијер лиги БиХ.
Борац на полувремену има предност стечену Декетовим голом.
Бањалучани су много бољи ривал на овом дербију са 70 одсто посједа лопте и 11 шутева према голу Жељезничара.
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