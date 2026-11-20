Аутор:АТВ редакција
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Андрија Живковић српски репрезентативац, потписао је уговор са ПАОК-ом, као што је наговјештено, до 2031. године.
Како ствари стоје Андрија Живковић носиће дрес ПАОК-а до краја каријере.
Нови уговор потписан је за наредне четири године уз опцију продужења на годину дана.
Финансијски детаљи нису познати, али се помињало да би Живковић могао да заради 7.000.000 евра не рачунајући бонусе.
Показали су челници грчког клуба колико поштују Живковића, а он своје поштовање према клубу најбоље показује на терену.
Ове сезоне у свим такмичењима уписао је четири гола и седам асистенција.
Српски репрезентативац је у претходних шест година у дресу ПАОК-а одиграо 292 утакмице, а укупно је постигао 70 голова и поред тога је уписао 75 асистенција.
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