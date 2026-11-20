Аутор:АТВ редакција
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Иако су Орлови такмичење у групи завршили на последњем месту, без освојеног бода, сплетом околности ипак су добили прилику да се кроз бараж изборе за опстанак у А дивизији.
БиХ - Данска
Мађарска - Србија
Ирска - Хрватска
Словенија - Велс
Кипар - Сјеверна Македонија
Естонија - Румунија
Фарска Острва - Грузија
Бјелорусија - Израел
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