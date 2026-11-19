Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери БСК-а су најпријатније изненађење ове сезоне у Премијер лиги БиХ. У свом дебитантском наступу у друштву најбољих изабраници Бојана Пузигаће пружају сјајне партије, а пет кола прије одласка на зимску паузу држе пету позицију на табели са 16 освојених бодова.
Иако су их скоро сви отписали прије почетка сезоне, Бањалучани су за марљив и предан рад награђени сјајним резултатима. Не мањка им мотива да у истом ритму наставе и у наредном периоду.
Први испит након репрезентативне паузе фудбалери БСК-а имају у суботу, када им у госте стиже тренутни лидер на табели мостарски Зрињски. Нови велики изазов и прилика за ново доказивање.
БСК и Зрињски састају се у суботу од 13 часова на стадиону у Крупи на Врбасу.
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