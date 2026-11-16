Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Србије поражени су у утакмици шестог кола Лиге нација од Грчке у Волосу и групу у А дивизији завршили као посљедњи без бодова.
Ипак, пошто су и Турска и Чешка такође без бодова на крају такмичења, репрезентација Србије је због боље гол-разлике избјегла директно испадања у Б ранг и играће у баражу.
Пука срећа и чист сплет околности погледао је Орлове, вјероватно незаслужено. Ипак, наш тим ће крајем марта у двомечу имати нову прилику да остане у елитном друштву, а полако се кристалишу и потенцијални противници. Жријеб је на програму у петак 20. новембра, а већ у уторак ћемо имати јасну слику.
Током вечери, Словенија је постала други могући ривал Србије у баражу, пошто је као гост савладала Сјеверну Македонију и претекла Шкотску у групи 1 Б лиге. Шкоти су разбијени од стране Швајцарске, која је отишла корак изнад.
Одраније је познато да је Босна и Херцеговина као другопласирана у групи 4 Б дивизије Лиге нација такође обезбиједила бараж и за сада је један од два потенцијална ривала Орлова.
Преостала два могућа супарника у плеј-офу за останак / улазак у А лигу Србија ће сазнати у уторак, када буду одиграни и мечеви у групама 2 и 3. У групи 2 Сјеверна Ирска и Мађарска имају 11 и 10 бодова, а сусјед је тренутно на мјесту које води у бараж.
Ситуација је по Србију далеко компликованија у групи 3, пошто је тамо тзв. Косово на другој позицији са шест, а Ирска трећа са пет бодова. Окупирана територија јужне српске покрајине за сада заузима мјесто које води у бараж, и уколико остане изнад Ирске и на крају групне фазе, требало би да УЕФА забрани потенцијални сусрет два тима у баражу, сходно томе да Србија не признаје независност своје територије.
У посљедњем колу, у групама 2 и 3 играју Мађарска - Сјеверна Ирска директан дуел за прву позицију, односно Ирска и тзв. Косово, такође директан окршај.
У плеј-офу је познато да ће засигурно играти и Велс и Хрватска из А дивизије, односно поред српске селекције Данска или Норвешка, у зависности од исхода њиховог међусобног меча у уторак. Ипак, против те три селекције Србија не може да игра, пошто они долазе из истог ранга као Орлови.
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