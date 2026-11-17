Аутор:АТВ редакција
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Италијански трећелигаш Равена приходовао је чак 199.000 евра од продаје улазница за утакмицу Серије Ц против Форлија, на којој је наступио легендарни бразилски фудбалер Роналдињо.
Дуел на стадиону „Бенели“ привукао је велику пажњу широм свијета, уз телевизијске преносе у бројним земљама, што је несвакидашњи случај за клубове из трећег ранга италијанског фудбала.
Из Равене су за портал „Фудбал Италија“ потврдили да је недјељни сусрет посматрало 6.743 гледалаца, а укупан приход од продатих улазница достигао је 199.000 евра.
Због изузетног интересовања навијача привремено је проширен и капацитет стадиона. Постављена је додатна трибина, која је у част бразилског аса симболично названа „Трибуна Р10“.
Цијене карата биле су прилагођене значају овог догађаја. Најскупља мјеста у ВИП сектору коштала су 150 евра, док су власници сезонских улазница за ову утакмицу издвојили по 15 евра. Улаз за дјецу млађу од 14 година наплаћиван је 10 евра.
Роналдињо је био у стартној постави и провео је на терену читаво прво полувријеме. По завршетку тог дијела игре поздравио је окупљене навијаче, што би, с обзиром на то да има 46 година, могло да представља и његов посљедњи опроштај од професионалног фудбала.
Ипак, можда се и најбољи фудбалер свијета за 2005. годину поново предомисли, имајући у виду његову изјаву након меча.
„Не знам сада, али ако ме предсједник клуба позове, враћам се. Увијек је задовољство играти. Рекао сам му – када сам му потребан, ја сам ту“, рекао је Роналдињо након утакмице за Равену.
(РТС)
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