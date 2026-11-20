Аутор:АТВ редакција
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Након што је репрезентација Босне и Херцеговине сазнала да ће у баражу Лиге нација играти против Данске, почело је и планирање путовања навијача који желе бодрити Змајеве на гостујућој утакмици у Копенхагену.
Једна од могућности за долазак до данске пријестонице јесте лет из Тузле за шведски Малме, одакле се до Копенхагена може стићи возом преко моста Оресунд. Међутим, промјене цијена авионских карата на овој релацији могле би утицати на трошкове путовања.
Према историјском приказу цијена на Гугл Флајтсу, једносмјерна карта за лет из Тузле за Малме 27. марта 2027. године, с поласком у 6 сати, током претходна два мјесеца кретала се углавном између 30 и 50 КМ.
У прегледу цијена забиљежена је и разлика између понуде од 19. и 20. новембра. Карта која је дан раније коштала око 41 КМ, наредног дана на страници авиокомпаније Виз Ер приказивала се по цијени од 327,99 КМ. За чланове Виз Дискаунт Клаба цијена је износила 306,99 КМ.
Слична разлика забиљежена је и за повратак из Малмеа у Тузлу, планиран за 29. март у 8:45 сати.
Карта за овај лет дан раније коштала је око 40 КМ, док је 20. новембра цијена на страници Виз Ера износила 163,99 КМ. Чланови Виз Дискаунт Клаба могли су је купити за 142,99 КМ.
Према тим цијенама, путовање у оба смјера које је дан раније коштало приближно 80 КМ, наредног дана достигло је око 492 КМ, односно око 450 КМ уз клупски попуст.
Ипак, ријеч је о цијенама забиљеженим у одређеном тренутку, а коначан износ може се разликовати у зависности од доступности мјеста, додатног пртљага и других услуга.
Малме је с Копенхагеном повезан жељезничком линијом преко моста Оресунд, а путовање возом траје приближно 40 минута. Због тога шведски град може представљати једну од практичних опција за навијаче из Босне и Херцеговине који планирају путовање на реванш утакмицу.
Први сусрет баража између БиХ и Данске на распореду је 25. марта 2027. године у Босни и Херцеговини, док ће реванш бити одигран 28. марта у Копенхагену.
Цијене авионских карата подложне су промјенама, па ће навијачи који планирају путовање морати пажљиво пратити понуде и упоредити трошкове лета, жељезничког превоза и евентуалног смјештаја.
Подсјетимо, Дисциплинска комисија УЕФА изрекла је у четвртак увече, 19. новембра, санкције Фудбалском савезу Босне и Херцеговине због понашања навијача током гостујуће утакмице против Шведске (2:3), одигране 14. новембра у оквиру Лиге нација.
Укупна новчана казна износи 45.000 евра (90.000 КМ), уз забрану продаје улазница навијачима БиХ за једну гостујућу утакмицу под окриљем УЕФА. То значи да ће Босна и Херцеговина у предстојећем баражу, на гостујућој утакмици против Данске, играти без подршке навијача.
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