Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Молотовљев коктел бачен је јутрос око пет сати на познати ресторан на Сењаку, сазнаје "Телеграф.рс".
Непозната особа бацила је експлозивну направу, након чега је букнуо пожар.
У локалу је у моменту напада, према сазнањима "Телеграфа", био радник обезбјеђења, који је угасио ватру прије него што се разбуктала и позвао полицију.
На лицу мјеста обављен је полицијски увиђај и обавијештено је надлежно тужилаштво.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму