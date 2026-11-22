Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 2,1 степен по Рихтеровој скали рано јутрос погодио је околину Горњег Милановца, саопштио је Републички сеизмолошки завод.
Како преноси РСЗ, земљотрес се догодио око 5 часа и 25 минута на дубини од 12 километра.
Земљотреси оваквог интензитета не могу да изазову већу материјалну штету у епицентралном подручју.
Међутим, становници овог дијела Србија осјетили су подрхтавање, највјероватније они који су билу у његовој највећој близини, те су коментарисали догађај на друштвеним мрежама.
"Има ли неког будан кога је земљотрес јутрос пробудио"; написао је један Србин.
"Био сам будан, 5.25 тачно вријеме", потврдио му је други, преноси "Блиц".
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