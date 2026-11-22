Аутор:АТВ редакција
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Словачка нема намјеру да учествује у зајму за Украјину, упркос политичким уцјенама којима је изложена, рекао је словачки премијер Роберт Фицо.
"Суочавамо се са озбиљном дискусијом, не само у вези са буџетом ЕУ за 2028-2034, већ и у вези са новим зајмом од 45 милијарди евра за Украјину. Словачка није учествовала у почетном зајму од 90 милијарди евра и сада намјеравамо да имамо исти приступ, иако смо изложени политичкој уцјени", рекао је Фицо, преноси "Срна".
Он је истакао да Украјина неће моћи да врати ниједан цент од зајмова које је обезбједила ЕУ.
"То нису зајмови, то су поклони", нагласио је словачки премијер у видео-објави на Фејсбуку.
Фицо је раније рекао да су поједини премијери ЕУ пријетили да ће у новом буџету Уније смањити средства додијељена Словачкој због одбијања Братиславе да подржи нови зајам за Украјину.
Словачка се противи сваком таквом смањењу.
Европска комисија је 18. новембра предложила да се Украјини обезбједи додатни зајам од 45 милијарди евра 2027. године, поред претходно договореног зајма од 90 милијарди евра.
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