Аутор:АТВ редакција
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Руски теретни брод "Спарта 2", који је повезан са војском, погођен је у суботу дроновима у Балтичком мору, након чега се запалио и отпловио у финске воде.
Финска наводи да иза напада највјероватније стоји Украјина.
Према писању "Ројтерса", брод се кретао ка руској ексклави Калињинград. Финске одбрамбене снаге потврдиле су да је брод оштећен у међународним водама, западно од руског острва Гогланд, чиме су потврдиле раније изјаве руских званичника.
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Касно у суботу, Илија Иљин, командант финске граничне службе, изјавио је за јавни сервис "Иле" да је 16 чланова посаде напустило брод чамцима за спасавање. Они су потом прешли на оближњи руски брод и сада се враћају у Русију.
"Вјероватно је да иза напада стоји Украјина", изјавио је на конференцији за новинаре Аки-Маури Хухтинен, портпарол Финских одбрамбених снага, преноси "Б92".
Додао је да разлог напада остаје нејасан. До касно у суботу, пожар је још увијек трајао. Брод је тренутно усидрен у финским водама, а Финска предводи операцију спасавања; финске власти су навеле да би руски бродови могли да одвуку оштећено пловило назад у Русију.
Fire boats with the Finnish Coast Guard are continuing attempts to save the Russian military-linked cargo ship, M/V SPARTA II (IMO: 9160994), which had just departed St. Petersburg before it was attacked and set ablaze by several unidentified drones earlier today in the Gulf of Finland.— OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026
Брод је под санкцијама САД. Према подацима Министарства финансија САД, повезан је са руском бродарском компанијом "Оборонлогистика".
"Тренутно нема потврђених информација о природи терета на броду, али се не може искључити могућност да он садржи војни материјал", рекао је Иљин.
Мико Симола, командант обалске страже Финског залива, изјавио је да постоји сумња да је један руски хеликоптер током операције спасавања накратко нарушио фински ваздушни простор.
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Хелсинки је увео привремена ограничења за ваздушни и поморски саобраћај у источном дијелу Финског залива. Циљ је заштита цивила и омогућавање надлежним органима да предузму мјере, уколико буде неопходно пресрести дронове.
"Рат се прелива на наше сусједне области. Украјина има право да се бори против агресора", написао је фински премијер Петери Орпо на платформи Икс.
Шведски министар одбране Пол Џонсон изјавио је да су шведски борбени авиони, дјелујући под финском командом, учествовали у заштити територијалног интегритета Финске и НАТО.
Естонски премијер Кристен Михал истакао је да су посљедице борбе против "руске агресије стигле до Балтичког мора". Естонија је упутила поморско пловило као помоћ у гашењу пожара и спречавању загађења.
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Након почетка сукоба у Украјини, Финска и Шведска су постале чланице НАТО; Финска 2023, а Шведска 2024. године.
Александар Дрозденко, губернатор Лењинградске области, написао је на Телеграму да је један брод нападнут помоћу двије беспилотне летјелице у међународним водама, на око три наутичке миље од руске границе.
Према његовим речима, током ноћи је изнад тог региона оборено 80 беспилотних летјелица. Губернатор Калињинградске области Алексеј Беспрозваних изјавио је да тај инцидент не представља пријетњу по ланац снабдијевања у региону.
Прошле недјеље, финска војска је саопштила да је у истој области забиљежила напад на руски ратни брод. То се догодило током таласа украјинских напада беспилотним летјелицама на Лењинградску област.
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