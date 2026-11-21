Аутор:АТВ редакција
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Најмање 11 особа преминуло је, а више од 180 је хоспитализовано након конзумирања сумњивог, нелегално произведеног алкохола у индијској савезној држави Манипур, саопштио је данас локални званичник.
Главни министар Манипура Јумнам Кемчанд Синг изјавио је да су се жртве разбољеле након конзумирања алкохола, а да је број преминулих достигао 11 у посљедњих 48 сати.
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"Више од 180 пацијената примљено је у двије болнице, док је број преминулих достигао 11 у посљедњих 48 сати", наводи се у саопштењу, преноси ЦНА.
Синг је наредио покретање истраге и поручио да ће одговорни бити ухапшени и кажњени.
Случајеви тровања нелегалним или фалсификованим алкохолом редовно се биљеже у Индији, гдје јефтина алкохолна пића која се продају ван законски регулисаних канала могу садржати изразито отровни метанол.
У мају је најмање 15 особа преминуло након конзумирања нелегалног алкохола са метанолом у Пуни и сусједном Пимпри-Чинчваду, у савезној држави Махараштра, преноси Курир.
У августу је још 13 особа изгубило живот, док је више од 60 људи било погођено тровањем алкохолом зараженим метанолом у округу Бав нагар, у савезној држави Гуџарат, подсјећа азијска информативна ТВ мрежа.
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Нелегални алкохол широко је распрострањен у Индији, гдје се флаша понекад продаје за мање од једног долара.
Уношење метанола може изазвати сљепило, оштећење јетре, а у већим концентрацијама и смрт.
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