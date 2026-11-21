Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп потврдио је медијске извјештаје да су хакери добили приступ централизованој бази података Федералног истражног бироа (ФБИ).
"Управо смо чули за то. И рећи ћу да то није добро. Не свиђа ми се то", рекао је Трамп за Фокс њуз.
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Трамп је додао да би овај случај могао открити ствари које иначе никада не би изашле на видјело, попут потенцијалне изборне преваре.
"Можда ћемо сазнати ствари које иначе никада не бисмо сазнали јер, знате, имали сте превару звану Русија", рекао је Трамп асоцирајући на наводе о уплитању Русије у предсједничке изборе 2016. године.
Ово је други кибернетички напад на платформе ФБИ у посљедњих неколико мјесеци. У септембру је хакерска група "Шајни хантерс" тврдила да је упала у систем неколико сервиса повезаних са ФБИ-јем и приступила подацима који припадају свим запосленима у бироу и кандидатима за посао, преноси Срна.
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Директор ФБИ-ја Каш Пател рекао је да је биро ухапсио више људи и да ради на идентификацији чланова групе.
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