Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да, након успјеха хуманитарне мисије у Аљошки, подржава шире напоре за прекид ватре у Украјини.
"Сада радимо већу верзију тога", изјавио је Трамп за "Фокс њуз".
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Прва дама САД Меланија Трамп изјавила је јуче да би "вољела да има више прекида ватре" прије Божића након локализованог примирја у граду Аљошки у Херсонској области у октобру.
У том граду се развила тешка хуманитарна ситуација због акција украјинске војске, подсјећа агенција РИА Новости.
Руска војска је прекинула ватру у Херсонској области 27. октобра, очистила пут до града од мина, а 30. октобра је у град достављена хуманитарна помоћ, преноси Срна.
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Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да је Меланија Трамп помогла у посредовању у локализованом прекиду ватре између Русије и Украјине, отварајући пут за хуманитарну мисију.
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