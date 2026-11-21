Аутор:АТВ редакција
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Снажно невријеме погодило је јужне дијелове Далмације, а највећа штета на кућама и дургим објектима причињена је на подручју Оребића гдје је вјетар обарао и стабла.
Вјетар је на фудбалском игралишту у Оребићу рано јутрос подигао двије велике свлачионице и бацио их преко високог зида, али су у међувремену враћене на мјесто.
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На југу Далмације мјестимично је пало 30 литара по метру квадратном, а обилна киша у кратком периоду била је праћена снажном грмљавином, преноси Срна.
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