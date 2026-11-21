Аутор:АТВ редакција
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Студенти и грађани наставили су данас протесте против Владе премијера Едија Раме окупљајући се испред Министарства просвјете у Тирани, уз појачано присуство полицијских снага и постављене водене топове.
Демонстранти су се прво окупили у Улици Драч, те накратко блокирали саобраћај.
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Полиција их је позвала да ослободе коловоз и пређу на тротоар, али су се вратили на улицу и опет обуставили саобраћај, а запалили су и ватру.
Са обје стране улице полиција је формирала безбједносни кордон.
Демонстранти су поновили захтјеве којим траже одлазак старе политичке елите, оставку премијера Раме и стварање достојних услова за изградњу будућности у Албанији, објавио је Албаниан пост.
Организатори протеста поручили су да неће одустати од захтјева, истичући да оставка премијера није предмет преговора, преноси Срна.
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Рама је недавно разговарао са неколико група младих демонстраната, када је рекао да је спреман за дијалог са студентима, али не и са онима који током протеста користе каменице.
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