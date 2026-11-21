Аутор:АТВ редакција
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Милош Ђуричковић, који се повезује са Шкаљарским кланом, убијен је код Цетиња, потврђено је за црногорске медије.
Његово тијело пронађено је у мјесту Бајице, а како наводе из полиције он је усмрћен хицима из ватреног оружја.
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Ко је убијени Милош Ђуричковић: Раније преживио атентат, његов брат такође убијен
За убицом, или убицама, се активно трага и готово цијели град је блокиран.
Милош је посљедња у низу жртава из породице Ђуричковић коју је рат криминалних кланова завио у црно.
Претходно су убијени његов рођени брат Радомир, те син од стрица Горан Ђуричковић.
Подсјећамо, Горан Ђуричковић убијен је 27. октобра 2015. снајперским хицем у Будви, у башти свог локала "Олд Фишерман'с Паб".
За његову ликвидацију, како је АТВ још раније писао, оптужен Бањалучанин Срђан Поповић, познат под надимком Гринго.
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Укинута првостепена пресуда Грингу, Бањалучанину осумњиченом за убиство у Будви
Поповић је за ово убиство у одсуству био осуђен на 15 година и 10 мјесеци затвора, али је Апелациони суд Црне Горе у септембру укинуо првостепену пресуду Вишег суда у Подгорици.
Након тога је предмет враћен на поновно суђење, које је требало да почне у новембру ове године.
Годину дана након ликвидације Горана, убијен је и Милошев рођени брат, Радомир Ђуричковић.
На Радомира су нападачи пуцали из аутомобила у покрету 10. октобра 2016. године на Цетињу. Преминуо је од задобијених повреда.
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Гринго оптужен за још једно убиство
У везу с његовом ликвидацијом довођени су припадници Кавачког клана.
Ђуричковић је изрешетан аутоматском пушком, а ауто које су убице користили сутрадан је пронађено запаљен на подручју Ријеке Црнојевић.
Милош Ђуричковић је прије девет година, 12. маја 2017, преживио атентат.
Он је тада рањен док је био на тераси његовог стана.
Задобио је повреде у предјелу врата, али повреде нису биле опасне по живот.
Медији су наводили и да је претходно, почетком априла 2017, привођен на Цетињу у оквиру полицијске акције провјере безбједносно интересантних особа.
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