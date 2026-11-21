Аутор:АТВ редакција
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Хрватска полиција ухапсила је јуче у Загребу Бојана Матановића (33), држављанина Албаније и наводног члана једне високоризичне организоване криминалне групе.
Хапшење је извршено поступајући по црвеној потјерници НЦБ Интерпол Подгорица, саопштено је из Управе полиције.
Он се потражује због сумње да је пружао логистичку подршку осумњиченом за убиство Саше Кликовца почињено 18. јула 2020. године у Зети, пише "РТЦГ".
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Из полиције су навели да је међународна потјерница расписана како би се обезбиједило присуство Матановића у кривичном поступку који се води пред Вишим судом у Подгорици, због сумње да је извршио продужено кривично дјело помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.
Према сумњама истражитеља, Матановић је током 2020. године постао припадник криминалне организације коју су формирали Игор Крстовић и и сада покојни Алан Кожар, а којој се придружило још 11 особа.
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Организација је, како се сумња, формирана ради извршења више кривичних дјела, међу којима је и убиство Кликовца.
"Осумњичени Б. М. је, како се сумња, након извршења кривичног дјела тешко убиство на штету С. К, пружао логистику лицу које се сумњичи да је непосредни извршилац тешког убиства, М. М, на начин што је возилом, ради надзирања пута, ишао испред возила у којем се налазио М. М. од Подгорице до другог града", саопштено је из полиције.
Додају да се он сумњичи и да је обезбиједио смјештај осумњиченом за непосредно извршење убиства, како би се сакрио након злочина.
"Такође је М. М. обезбиједио и изнајмљени штек стан за скривање након извршеног кривичног дјела на подручју тог другог града", наводи се у саопштењу.
Истрага у овом предмету обухвата 12 особа, а спроводи се по наредби Специјалног државног тужилаштва због сумње да су почињена кривична дјела стварање криминалне организације, тешко убиство, подстрекавање на тешко убиство и продужено кривично дјело помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.
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Из Управе полиције саопштено је да слиједи даља комуникација надлежних органа Црне Горе и Хрватске ради изручења Матановића.
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