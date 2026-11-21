Аутор:АТВ редакција
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Веома обилне падавине у недјељу ће захватити област Алпа. У нижим предјелима падаће киша и биће обилна, а на јужним падинама Алпа очекују се веома обилни пљускови са грмљавином.
У овим предјелима очекује се и више од 150 литара кише по квадратном метру, уз опасност од поплава и бујица.
Истовремено, у вишим предјелима Алпа у цијелом луку од Француске до Аустрије падаће обилни снијег.
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Снежна граница спустиће се на 1.000 метара надморске висине, а на сјеверним и источним падинама Алпа и на 500-600 метара, уз формирање сњежног покривача од 5 до 20 центиметара, а изнад 1.000 метара и до чак пола метра.
Најобилнији снијег очекује се у вишим предјелима Алпа изнад 2.000 метара, где се очекује да падне и више од 80 центиметара.
У овим предјелима снијег ће падати више од 24 сата, наводи метеоролог Ђорђе Ђурић, преноси "Телеграф".
Већ сада многи виши предјели Алпа биљеже и преко 200 центиметара сњежног покривача.
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Област Алпа захватиће и захлађење, а у вишим дијеловима Алпа очекују се температуре ниже од -10 степени.
Иначе, веома обилне падавине посљедице су зоналног струјања и млазне струје, која са Атлантика доноси веома влажну ваздушну масу.
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