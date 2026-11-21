Аутор:АТВ редакција
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Седамдесетдвогодишњи мушкарац поријеклом из Босне и Херцеговине преминуо је у италијанском мјесту Орбасано, недалеко од Торина, након сумње на тровање угљен-моноксидом, док је његова супруга превезена у болницу.
Трагедија се догодила у уторак, 17. новембра, у стану у улици Милано, гдје је мушкарца на каучу без свијести пронашла супруга, која је одмах позвала хитну помоћ, преноси "Радиосарајево".
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Екипа хитне медицинске помоћи стигла је на мјесто догађаја, али упркос покушајима реанимације, мушкарцу није било спаса.
Друга амбуланта превезла је његову супругу у болницу Сан Луиги у Орбассану, а према првим информацијама, њено здравствено стање није било озбиљно.
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На мјесто трагедије изашли су и ватрогасци, укључујући специјализовану јединицу за интервенције у случају нуклеарних, биолошких, хемијских и радиолошких опасности. Њиховим прегледом потврђено је присуство угљен-моноксида у стану.
Преминули мушкарац био је поријеклом из Босне и Херцеговине, а италијански локални медији наводе да је ријеч о Зијадбегу Селимбашићу.
Истрага је у току, а надлежни настоје утврдити околности под којима је дошло до накупљања угљен-моноксида у стамбеном простору, као и могући узрок његовог испуштања, пише "Торино Тудеј".
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