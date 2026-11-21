Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Александра Младеновић огласила се по доласку у хотел, након што је авион компаније "Ер Србија", који је у петак летио из Београда за Мостар, а у ком је била и она, током лета погодила муња.
Њена порука свједочи о стресу и паници који је доживјела заједно са осталим путницима.
На сву срећу, сви су безбједно стигли на мостарски аеродром.
"Хвала Господу да смо слетјели живи и здрави... Још увијек сам престрављена!", поручила је кратко Александра која је из Мостара продужила у Читлук гдје је овог петка имала заказан наступ.
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Подсјетимо, након слијетања на Међународни аеродром у Мостару, авион је упућен на детаљан технички преглед, због чега је отказан повратни лет за Београд, потврђено је за портал "Херцеговина инфо" из те авио-компаније.
Ријеч је о лету ЈУ634 из Београда за Мостар. Повратни лет ЈУ635, чије је полетање из Мостара било предвиђено у 15:15, отказан је.
Према незваничним информацијама поменутог портала, првобитно се сумњало да је удар муње проузроковао оштећење репног дијела авиона. Ипак, из "Ер Србије" нису потврдили оштећење. Они су навели да је авион из безбједносних разлога упућен на технички преглед.
Директор Аеродрома у Мостару, Марко Ђузел, истакао је да је посада по слетању авиона пријавила удар муње, те да ће авион бити прегледан прије повратка у Београд.
"Када заврше провјеру авиона, враћају се. Они су то пријавили када су слетјели. Авиони имају неку врсту заштите од удара муње, али из предострожности биће обављене све провјере. Док се све провјери, биће касно, па ће у суботу ујутру кренути", рекао је Ђузел.
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Из "Ер Србије" су истакли да је усљед неповољних временских услова, авион током лета погодила муња.
"Реч је о појави која није неуобичајена у комерцијалном ваздушном саобраћају и за коју су савремени путнички авиони пројектовани и сертификовани", навели су из компаније.
Додају да је за обављање прегледа било потребно додатно време, због чега је дошло до поремећаја у саобраћају на овој линији.
"Ер Србија захваљује путницима на разумевању и извињава се због евентуалних непријатности проузрокованих околностима на које није могла да утиче. Безбедност путника и чланова посаде остаје апсолутни приоритет Ер Србије", поручили су из ове компаније, преноси Телеграф.
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