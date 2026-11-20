Аутор:АТВ редакција
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Има глас који се препознаје већ након првих неколико тактова, пјесме које се пјевају деценијама и енергију која не јењава.
Од великих народних хитова до наступа који подижу публику на ноге, Драган Којић Кеба изградио је каријеру која траје и не губи на популарности.
Његове пјесме постале су дио наших весеља, љубави, растанака, али и неких најљепших животних успомена. Колико се естрада промијенила, шта данас значи трајати на музичкој сцени и има ли тајне у томе да човјек деценијама остане свој?
О свему томе, али и о музици, животу и плановима, разговарали смо са Драганом Којићем Кебом.
Цијели разговор, али и то како је Кеба обрадовао нашу режију, погледајте у видео прилогу у наставку.
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