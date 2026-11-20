Аутор:АТВ редакција
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Тамара Вучић, супруга бившег предсједника Србије Александра Вучића, изненадила је пратиоце на друштвеним мрежама новом промјеном имиџа.
На свом Инстаграм профилу подијелила је снимак и показала како јој стоје шишке.
Уз објаву је оставила и емотивну поруку о радовању малим стварима, а духовито се осврнула и на период када је посљедњи пут носила овакву фризуру.
"Нека нам сваки дан буде прилика да не заборавимо да живимо, упркос свему… Да не заборавимо да малим стварима уљепшамо своју свакодневицу, а и себе. Хвала Ен. Мали кораци, велике радости… А резултат? Процијените сами. П. С. Посљедњи пут сам носила шишке док сам била трудна с Вуканом. Молим без смјелих закључака", написала је Тамара Вучић на свом Инстаграм профилу.
Подсјетимо, Тамара Вучић је прије неколико мјесеци заједно са особама са Дауновим синдромом посјетила београдски Зоолошки врт – Врт добре наде.
Корисници "Даун центра" из Бањалуке имали су прилику да се у пратњи биолога Бео зоо-врта Кристијана Оварија упознају с неким од 200 врста животиња које живе у врту.
Тако су могли да помазе сову кукувију, виде како се хране Хумболтови пингвини, али и да упознају афричке лавове, зебре, жирафе, мравоједе, прстенорепе лемуре, шимпанзе, орангутане и птице попут рода и лабудова.
Тамара Вучић и корисници "Даун центра“ искористили су прилику и да хране козе у беби-зоо врту, али и да се упознају с историјом београдског Зоолошког врта, укључујући причу о чувеном мајмуну Самију, који је два пута бјежао из врта, преноси Блиц.
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