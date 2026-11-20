Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Италијански медији данас доносе нове детаље смрт З.С. (72), поријеклом из Босне и Херцеговине, а који је трагично преминуо усљед тровања угљен-моноксидом.
Када га је супруга пронашла клонулог на каучу у кући, З.С. (72) већ је био изгубио свијест.
Све се десило у уторак, нешто послије 11 сати, жена је одмах позвала 112, а екипа хитне помоћи стигла је за неколико минута у тај стан у Улици Милано број 5, гдје пар живи годинама.
Међутим, покушаји реанимације били су безуспјешни, љекари су само могли да констатују смрт. Медији наводе да је до тровања највјероватније дошло усљед цурења угљен-моноксида изазваног кваром на бојлеру (котлу за гријање).
Свијет
Није важна брзина ракета: Путин открио Кустурици шта је кључно за побједу
То је траг који су од самог почетка пратили карабињери и ватрогасци, који су утврдили неисправност довода ваздуха на бојлеру у кухињи. Иначе, З.С. је у Пијемонт дошао из Босне и Херцеговине као младић те је у Италији стекао и пензију.
Иначе, медији подсјећају да је и његова супруга такође била изложена гасу, због чега је другом екипом хитне помоћи превезена у болницу Сан Луиги у Орбасану. Према наводима љекара, њено стање није било озбиљно нити животно угрожено.
Поред карабињера из Орбасана и екипа хитне помоћи (Азиенда Зеро), на терен су изашли ватрогасци из станице Grugliasco Allamano заједно са специјализованом јединицом за хемијско-биолошко-радиолошке ризике (НБЦР), техничари компаније Италгас и инспектори здравствене службе Асл То3, који су потврдили присуство угљен-моноксида у стану.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму