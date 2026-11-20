Аутор:АТВ редакција
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За побједу није битна брзина ракета, већ брзина мисли и јак дух, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"По мом мишљењу, данас није чак ни брзина ракета кључна, већ брзина мисли. Војни стручњаци ми кажу: док су до јуче биле важне техничке компоненте модерног наоружања, данас је то математичко знање", рекао је шеф државе у интервјуу са редитељем Емиром Кустурицом за пројекат "Наше крштење. Поглавар", посвећен 80 рођендану руског патријарха Кирила.
Путин је додао да је брзина промјена у војно-техничкој сфери невјероватна.
"И они који боље мисле, који брже реагују на актуелне догађаје и изазове, побјеђују. И духовни темељ, чврстина – то се подразумијева; нико то није поништио", нагласио је руски лидер.
Говорећи о сукобу у Украјини, Путин је оцијенио да је ријеч о наставку вјековне политике "завади па владај", чији је циљ, према његовим ријечима, слабљење Русије и њено потчињавање туђим геополитичким интересима.
Он је навео да западне земље не дјелују у интересу Украјине, већ настоје да ослабе и подијеле народе који су историјски повезани.
Путин је поручио да Руси и Украјинци треба да теже уједињењу у најширем смислу, наглашавајући да то не мора да подразумијева живот у оквиру једне државе.
Руски предсједник оцијенио је да је Украјина послије распада Совјетског Савеза изгубила значајан дио индустријског потенцијала и становништва. За то је окривио украјинске националисте, истичући да је разлика између патриотизма и национализма у томе што "патриоти воле своју земљу, а националисти мрзе друге народе".
Обраћајући се Украјинцима, Путин је поручио да, упркос садашњим трагедијама, треба размишљати о будућности дјеце и удруживању напора ради заједничких циљева. Посебну поруку упутио је припадницима украјинске војске.
"Не желим да кажем 'предајте се', јер то звучи помало понижавајуће. Ипак се они боре и боре се прилично досљедно. Желио бих да кажем: пређите на нашу страну, јер је то наша заједничка страна. На заједничку страну, на праву страну историје пређите", рекао је Путин.
Борба за људска права је одувијек постојала кроз људску историју, али данас су одређене мањинске групе на Западу постале агресивније, приметио је он.
Такође је напоменуо да данас у многим друштвима, посебно на Западу, постоји борба за људска права везана за разне мањине.
"Има ли овде нешто ново? Нема ништа ново, све се понавља, увијек је било тако кроз људску историју. Само су одређене групе постале агресивније, асертивније у погледу својих права и тако даље", рекао је руски лидер у интервјуу.
Према његовим речима, јединственост руске цивилизације лежи у чињеници да је омогућила развој руског народа и створила услове за развој других народа и етничких група које су биле дио Руског царства.
"Знате, стално размишљам о овоме и ево закључка до ког долазим: руска цивилизација никада никога није узела под своје окриље. Она је омогућила развој руског народа, руске етничке групе и створила услове за развој других народа и етничких група које су биле дио Руског царства, дио породице руске државе", оцијенио је он.
Према ријечима предсједника, руска цивилизација је омогућила свима да се развијају, осигуравајући суверени духовни развој, религију, традиције и језике.
Путин је описао свој однос са патријархом Кирилом као пријатељски.
"Наши односи су веома топли, пријатељски. Односи између државе и цркве развили су се, по мом мишљењу, у веома јаке", истакао је предсједник Русије.
Путин је напоменуо да се однос између државе и цркве развио на јединствен начин. Нагласио је да чак и за вријеме Руског царства цар није био директно поглавар цркве, већ се сматрао њеним чуваром и заштитником.
Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је да Русија може да постане својеврсна “барка спаса“ за људе који желе да очувају традиционалне вјерске и породичне вриједности.
Говорећи о посебности Русије, Путин је подсјетио на мисао да је Москва "трећи Рим, а четвртог неће бити", истичући да је Русија постала чувар хришћанске вјере и традиције након пада Рима и Византије. Према његовим ријечима, у Русију се већ досељавају људи из западних земаља који желе да сачувају породицу и обезбиједе дјеци одрастање у складу са традиционалним вјерским вриједностима.
Руски предсједник нагласио је да се та улога Русије не односи искључиво на православне хришћане, већ и на припаднике других религија. Подсјетио је да у Русији постоје четири традиционалне религије - православље, ислам, јудаизам и будизам чије су фундаменталне вриједности, како је оцијенио, заједничке.
"Вијековима се руска теолошка и филозофска мисао држала једне идеје: Москва је Трећи Рим, четвртог неће бити. Хришћанство је настало у Старом Риму, затим је Рим пао, а хришћанство се преселило у источни дио Римског царства, у Византију, гдје је на власт дошао први хришћански цар Константин. Тада је пала и Византија. Али до тада је хришћанство већ било пренијето на руско тло, у Москву. И Москва је постала настављач ове вјере, ових традиција. У том смислу, постала је Трећи Рим, односно духовни чувар ових светих мјеста, овог насљеђа", рекао је Путин.
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