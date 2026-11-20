Аутор:АТВ редакција
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Теодора Мируна (17) кренула је у четвртак ујутру у школу, не слутећи да ће то бити њен посљедњи дан. На путу до средње школе "Јулија Хашдеу" у Букурешту ударио ју је камион за одношење смећа, који ју је потом вукао чак 100 метара.
Возач (26) није се зауставио, већ је наставио да обавља свој посао, а полиција га је пронашла тек више од три сата касније.
Према информацијама из истраге, Теодора је ходала тротоаром, са капуљачом на глави и мобилним телефоном у руци. Када је стигла до угла улице и кренула да пређе коловоз, на њу је налетио камион који је скретао удесно. Дјевојку је закачио задњим дијелом возила и вукао је око 100 метара, све до мјеста на којем ју је касније пронашао један пролазник.
Возач је након несреће наставио да вози и отишао да празни контејнере код оближњих стамбених зграда. Полиција га је зауставила у улици Зизин, на око пет минута вожње од мјеста несреће, и то тек више од три сата након позива упућеног хитној служби на број 112, навои портал Антена Обсерватор.
Током саслушања, 26-годишњи возач тврдио је да није примјетио да је ударио дјевојку и усмртио је. Рекао је и да је Теодора највјероватније завршила у мртвом углу камиона.
У разговору са новинарима покушао је да објасни шта се догодило.
"Позвали су ме са посла и рекли да се паркирам јер ће неко доћи да прегледа камион. Ништа више. Питао сам полицајце, а они су ми рекли исто, да сачекам док не обаве неке провјере. Не знам шта да вам кажем. Испада да сам некога прегазио. Ништа више. Заиста не знам шта да вам кажем. И ја сам остао шокиран, јер... Не знам!", рекао је возач.
Он је у тренутку несреће био сам у камиону, који је имао савремени механизам за подизање и пражњење контејнера, због чега му није била потребна помоћ других радника.
Истражиоци покушавају да утврде зашто Теодора није чула камион, који производи велику буку. Једна од могућности коју разматрају јесте да је у тренутку несреће имала слушалице у ушима, али на мјесту трагедије није пронађен ниједан пар. Полиција не искључује могућност да их је неко од пролазника пронашао и однио.
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Њен мобилни телефон такође је пронашао пролазник, али га је он однио у полицијску станицу и предао полицији. Истражиоци разматрају и могућност да је дјевојка непосредно прије несреће гледала у екран телефона.
Теодора је, у међувремену, лежала поред мјеста за одлагање смећа, све док је није приметио пролазник и позвао хитну помоћ. Љекари који су стигли на лице мјеста нису могли да јој помогну.
Против возача се води истрага, али се брани са слободе, пише Антена Обсерватор.
Теодора је била ученица трећег разреда средње школе "Јулија Хашдеу" у Букурешту. Недавно је напунила 17 година, била је чланица школске позоришне групе и пред њом је био читав живот.
Вијест о њеној смрти потресла је ученике и наставнике. Тог јутра сви су је очекивали на настави, а не да ће морати да се опросте од ње. Њени другови и другарице већ су планирали и дочек Нове године, који је требало да прославе управо код Теодоре.
Њена смрт потресла је и родитеље ученика из неколико средњих школа у Букурешту, који сада захтијевају увођење додатних безбједносних мјера у близини образовних установа како би се спријечило да се сличне трагедије понове.
За Теодору је то требало да буде још један обичан четвртак, дан као и сваки други, пут до школе и сусрет са друговима. Умјесто тога, постао је последњи дан њеног живота.
(Телеграф)
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