Аутор:АТВ редакција
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Администрација америчког предсједника Доналда Трампа поручила је европским и украјинским званичницима да жели да Кијев постигне мировни споразум са Русијом најкасније до почетка јануара, прије него што Демократска странка преузме контролу над Конгресом, изјавили су данас извори, преноси британски дневник “Фајненшел тајмс”.
Специјални представници америчког предсједника Стив Виткоф и Џеред Кушнер наставили су током овог мјесеца преговоре са Украјином и Русијом у Абу Дабију.
Трампова Републиканска странка је на изборима почетком мјесеца изгубила контролу над Конгресом.
Трамп се недавно у Кини састао са руским лидером Владимиром Путином и након тога је изјавио да је шеф Кремља “спреман за мир”.
Кушнер и Виткоф, такође су у протеклим данима имали низ сусрета са руским, украјинским и европским званичницима.
“Американци врше притисак и постоји забринутост да ће бити потребни велики уступци Украјинаца да би био постигнут договор. Американцима се жури, док са Путином то није случај”, изјавио је један од европских званичника након сусрета са Кушнером и Виткофом.
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