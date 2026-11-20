Аутор:АТВ редакција
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Креће сезона киша, а нарочито је непријатно пјешацима поред коловоза који морају да пазе да их аутомобили не испрскају. У неким земљама закон тјера и возаче да буду опрезни.
Обично се на овакве случајеве гледа као на недостатак среће код пјешака, али у Великој Британији законодавци сматрају да би се број прскања смањио кад би возачи обратили више пажње.
Управо зато, британски закон предвиђа казну за оне возаче за које се утврди да су "возили без обзира према другима у разумним границама", објаснио је правни стручњак Џон Кушник за сајт "Express".
Уколико возач прође кроз бару тако да попрска пјешаке, ово се може подвести под наведени прекршај, а уобичајена казна је 100 фунти (око 120 евра) и три казнена поена.
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Ако се, међутим, утврди да је возач управљао возилом тако да је исказао "јасну некомпетенцију, себичлук, нестрпљење и агресију", казна може да иде и до 5.000 фунти (око 6.000 евра) и чак девет казнених поена.
Иначе, у Великој Британији, ако возач скупи 12 казнених поена у року од три године, добија привремену забрану управљања возилом, па се поменута казна од девет поена сматра веома оштром.
Наравно, ако не можете да избјегнете воду на путу и том приликом неко мора да буде попрскан, нико вас због тога неће кажњавати.
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