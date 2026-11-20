Аутор:АТВ редакција
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Авион компаније "Ер Србија", који је данас требало да полети из Мостара за Београд, погођен је громом у репни дио, због чега је лет помјерен за суботу, а за путнике је организован ванредни аутобуски превоз до српске пријестонице.
Ријеч је о лету ЈУ635, чији је полазак са Међународног аеродрома Мостар био предвиђен у 15.15 часова, а који је првобитно био означен као отказан због оперативних разлога.
Директор Аеродрома Мостар Марко Ђузел потврдио је за "Бљесак" да је ријеч о превентивној безбједносној процедури, те да није дошло до озбиљнијег инцидента. Он је појаснио да је пилот током лета осјетио удар грома, након чега је авион слетио како би се обавио прописани технички преглед.
"Ријеч је о чисто превентивној мјери. Није се ништа спектакуларно догодило, али такве су процедуре. Пилот је осјетио удар грома, слетио је и након тога механичар мора прегледати авион", рекао је Ђузел.
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Он је нагласио да такве ситуације нису неуобичајене током грмљавинског невремена, те да се прегледи обављају искључиво из безбједносних разлога.
"То се догађа свакодневно када је грмљавина. На десетинама авиона дневно обављају се такве провјере. Ако пилот процијени да је удар био јачи него иначе, авион се мора прегледати прије наставка лета", појаснио је Ђузел.
Према његовим ријечима, техничка провјера би требало да буде завршена ускоро, али је због самог трајања процедуре лет помјерен за суботу.
У међувремену, за путнике са овог лета организован је аутобуски превоз до Београда.
"Полазак аутобуса из Мостара предвиђен је око 18.30 часова, док се долазак у Београд очекује око три сата ујутро", рекао је један од путника.
До отказивања лета дошло је у дану када су Мостар и околно подручје захватили киша и нестабилне временске прилике.
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