Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Велики пожар избио је у касним поподневним сатима у ширем центру Ниша и захватио неколико кућа у Новосадској и Зајечарској улици.
На лице мјеста одмах је упућено више ватрогасних возила, а десетак ватрогасаца-спасилаца из нишке противпожарне бригаде активно ради на локализацији и гашењу ватрене стихије.
Према првим информацијама са терена, за сада нема података о повријеђеним или страдалим лицима, али је на објектима причињена већа материјална штета.
Узрок избијања пожара биће познат након завршетка интервенције и увиђаја, пише "Снага Југа".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму