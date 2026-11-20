Аутор:АТВ редакција
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Млађо Калајџић, има 100 година, али је и даље препун живота. За АТВ каже да би се опет више волио оженити него умријети.
Млађо има двоје дјеце, петоро унучади и шесторо праунучади. То је највеће богатство Млађе Калајџића из села Горњи Магнојевић код Бијељине.
Млађо је, иако има сто година, јако добро покрета, доброг здравља, а за АТВ каже да му је омиљена активност читање.
Много воли да се дружи па га ни године не спречавају да сваког уторка оде од села до Бијељине гдје вријеме радо проводи у једном од локалних кафића.
Оно што му најтеже пада је то што данас живи сам.
Причу о овом стогодишњем Бијељинцу погледајте у видео прилогу АТВ-а у наставку.
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