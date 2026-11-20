Аутор:Валерија Илић
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Игра, дружење и учење дио су свакодневице малишана. Ипак, сваком дјетету прије свега морају бити загарантованим сигурност, љубав и безбрижно одрастање. Поводом Свјетског дана дјетета посјетили смо једну бањалучку предшколску установу и провјерили шта уче, како се друже и на који начин васпитачи доприносе њиховом одрастању.
"Подижемо пажњу о Свјетском дану дјетета, односно требамо да подстичемо одрасле да и разумију да и дјеца имају потребу да их саслушамо, да разговарамо са њима", рекла је Дајана Кекић, васпитач.
Управо зато, важно је да дјечија права не остану слово на папиру, већ да буду дио свакодневног живота и рада са најмлађима.
"Настојимо да дјечија права буду саставни дио свакодневни дио васпитно-образовне праксе, кроз игру, истраживање и међусобну сарадњу подстичемо самосталност, креативност, емпатију и уважавање различитости", рекла је Милица Зрнић, директор Предшколске установе "Дизниленд".
Колико је важно да о тим правима знају не само дјеца, већ и одрасли који су одговорни за њихово остваривање, наглашава и омбудсман за дјецу.
"Јако је важно да кажемо да се нажалост дјечија права крше у свим областима њиховог живота и јако је важно да се посветимо да та њихова права буду заштићена и да их едукујемо о њиховим правима, али и обавезама, оно што је јако важно да одрасли имају у виду колико је важна заштита права дјетета", рекла је Јованка Вуковић, замјеник Омбудсмана за дјецу Републике Српске.
Свјетски дан дјетета обиљежава се 20. новембра, од 1954. године, на иницијативу Уједињених нација. Управо на овај датум, 1989. године, усвојена је и Конвенција о правима дјетета, којом су дефинисана основна права сваког дјетета, без изузетка. Она обухватају све области дјечјег живота – од образовања и здравствене заштите до заштите од насиља и права да се чује њихов глас.
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